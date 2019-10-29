В Великобритании оппозиция поддержала предложение Джонсона о досрочных выборах в парламент
16:32 29.10.2019 Источник: Эхо Москвы
В Великобритании оппозиция поддержала предложение премьера Бориса Джонсона о досрочных выборах в парламент в декабре. Об этом объявил лидер лейбористов Джереми Корбин. Оппозиция и ранее заявляла о готовности поддержать досрочные выборы, но только при условии, что выход из Евросоюза без оформленной сделки по Брекзиту будет невозможен.
Напомним, что Брюссель согласился на отсрочку до конца января 2020 года. Эхо Москвы
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