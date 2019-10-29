Сербия обратилась к РФ за помощью в тушении природного пожара
17:00 29.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Сербия обратилась к России за помощью в тушении природного пожара на востоке страны. Возгорание возникло в районе, где не могут проехать автомобили. Сильное задымление мешает использовать вертолеты.
Пожар затронул также территорию Болгарии. Эхо Москвы
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