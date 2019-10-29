Трамп заявил, что наиболее вероятный преемник главаря ИГ уничтожен американскими войсками
17:12 29.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что наиболее вероятный преемник главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади был ликвидирован американскими военными.
"Только что подтвердили, что главный преемник Абу Бакра аль-Багдади был уничтожен американскими войсками. Весьма вероятно, он занял бы этот пост. Но теперь он также мертв!" - сообщил на своей странице в "Твиттер" американский лидер.
27 октября Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб. Президент США поблагодарил за содействие в проведении этой операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.
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