В Минобороны РФ опровергли обстрел российской военной полиции в Сирии
17:40 29.10.2019 Источник: НГ-Online
Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы имевшем место обстреле подразделения российской военной полиции на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы, не соответствует действительности, сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.
29 октября с.г. при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы, рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства.
Пострадавших среди российских военнослужащих нет.
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