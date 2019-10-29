В Минобороны РФ опровергли обстрел российской военной полиции в Сирии

17:40 Источник: НГ-Online

Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы имевшем место обстреле подразделения российской военной полиции на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы, не соответствует действительности, сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

29 октября с.г. при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы, рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства.



Пострадавших среди российских военнослужащих нет.