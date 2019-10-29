0
0
1
НОВОСТИ

Российский дипломат объявлен персоной нон грата в Болгарии - посольстве РФ

18:30 29.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Болгарии объявило персоной нон грата российского дипломата, в отношении которого прокуратура ранее завела дело по обвинению в шпионаже. Информацию об этом ТАСС во вторник подтвердили в посольстве РФ в Болгарии.

"Посольством получена нота МИД Болгарии об объявлении сотрудника посольства персоной нон грата. Дипломат покинет страну пребывания в указанный в ноте срок. Российская сторона оставляет за собой право на ответные действия", - сообщили в посольстве.

В понедельник прокуратура Болгарии информировала о возбуждении уголовного дела в отношении российского дипломата, которого заподозрили в шпионаже. Вместе с тем дело было приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет. На встрече, которая по этому поводу 25 октября состоялась в МИД Болгарии, болгарская сторона высказала пожелание, чтобы сотрудник посольства был отозван в понедельник, до конца дня.

"После того как посольство России уведомило нас в понедельник вечером о том, что <...> дипломат не покинул территорию страны, российский посол был приглашен в МИД, где ему была вручена нота, в которой установлен 24-часовой срок на то, чтобы российский дипломат покинул Болгарию", - сообщили между тем ТАСС в болгарском внешнеполитическом ведомстве.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 29.10.2019
В Минобороны РФ опровергли обстрел российской военной полиции в Сирии
0
101
17:12 29.10.2019
Трамп заявил, что наиболее вероятный преемник главаря ИГ уничтожен американскими войсками
0
148
17:00 29.10.2019
Сербия обратилась к РФ за помощью в тушении природного пожара
0
145
16:32 29.10.2019
В Великобритании оппозиция поддержала предложение Джонсона о досрочных выборах в парламент
0
186
16:12 29.10.2019
Минпросвещения предложило провести в школах соревнование по сборке-разборке автомата Калашникова - СМИ
0
185
16:00 29.10.2019
Операторы связи просят власти субсидировать затраты на исполнение "пакета Яровой"
0
207
15:32 29.10.2019
Президент Литвы ответил на слова Лукашенко по поводу размещения танков США у границы
0
272
15:12 29.10.2019
Крупнейшие хедж-фонды предрекли революции и рост напряженности в мире в ближайшие 10 лет
0
293
15:00 29.10.2019
Зеленский готов к встрече с Путиным - Пристайко
0
292
14:32 29.10.2019
Более 250 тыс. россиян получили статус самозанятых
0
296

Возврат к списку