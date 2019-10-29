Российский дипломат объявлен персоной нон грата в Болгарии - посольстве РФ

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Болгарии объявило персоной нон грата российского дипломата, в отношении которого прокуратура ранее завела дело по обвинению в шпионаже. Информацию об этом ТАСС во вторник подтвердили в посольстве РФ в Болгарии.

"Посольством получена нота МИД Болгарии об объявлении сотрудника посольства персоной нон грата. Дипломат покинет страну пребывания в указанный в ноте срок. Российская сторона оставляет за собой право на ответные действия", - сообщили в посольстве.

В понедельник прокуратура Болгарии информировала о возбуждении уголовного дела в отношении российского дипломата, которого заподозрили в шпионаже. Вместе с тем дело было приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет. На встрече, которая по этому поводу 25 октября состоялась в МИД Болгарии, болгарская сторона высказала пожелание, чтобы сотрудник посольства был отозван в понедельник, до конца дня.

"После того как посольство России уведомило нас в понедельник вечером о том, что <...> дипломат не покинул территорию страны, российский посол был приглашен в МИД, где ему была вручена нота, в которой установлен 24-часовой срок на то, чтобы российский дипломат покинул Болгарию", - сообщили между тем ТАСС в болгарском внешнеполитическом ведомстве.



