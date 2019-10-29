В тушении природного пожара рядом с Лос-Анджелесом задействованы более тысячи пожарных

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 1,1 тыс. пожарных задействованы в тушении природного пожара к западу от Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

По словам мэра, трансляцию выступления которого вела телекомпания KTLA (Кей-ти-эл-эй), огнем охвачены 266 гектаров к западу от автомагистрали 405, из опасного района эвакуированы около 10 тыс. человек. Пожарным удалось погасить огонь на 5%. "Это означает, что на 5% этой территории угроза возобновления пожара миновала", - пояснил мэр, отметив при этом, что причина возникновения пожара пока окончательно не определена.

Вместе с тем, по его словам, во вторник вечером ожидается резкое усиление ветра до 22-30 м/сек, что может привести к распространению огня.

По данным телекомпании KTLA, в результате пожара полностью уничтожены восемь жилых домов, еще шесть серьезно пострадали. По решению властей школьного округа Лос- Анджелеса, занятия в 19 школах отменены второй день подряд.

В настоящее время также сильный природный пожар бушует на севере штата Калифорния, к северу от Сан-Франциско. Как сообщил во вторник департамент пожарной охраны штата, огнем охвачены в общей сложности 305 квадратных километров, сгорели 124 здания, в том числе 57 жилых домов. Из районов, которым угрожает огонь, эвакуированы в общей сложности 156 тыс. человек. Пока пожарным удалось погасить огонь на 15% площади.