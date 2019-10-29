В Домодедово совершил экстренную посадку самолет А-380, летевший в Таиланд
20:30 29.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет А-380, летевший в Таиланд, совершил экстренную посадку в Домодедово. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах
"Самолет авиакомпании Thai Airways совершил экстренную посадку в Домодедово из-за плохого самочувствия одного из пассажиров", - сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что самолет выполнял рейс Лондон - Бангкок. "На борту иностранному гражданину стало плохо, он будет госпитализирован в городскую больницу Домодедово", - сказал собеседник агентства.
По информации источника ТАСС, у пассажира наблюдались острые боли в животе.
В пресс-службе аэропорта Домодедово ТАСС подтвердили факт посадки лайнера. "В 19:28 мск аэропорт Домодедово принял рейс авиакомпании Thai Airways, следовавший по маршруту Лондон - Бангкок. Самолет совершил посадку в связи ухудшением состояния одного из пассажиров. По запросу командира воздушного судна на месте стоянки рейс ожидала врачебная бригада аэропорта и медицины катастроф", - сообщили в пресс-службе Домодедово.
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