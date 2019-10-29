В Домодедово совершил экстренную посадку самолет А-380, летевший в Таиланд

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет А-380, летевший в Таиланд, совершил экстренную посадку в Домодедово. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах

"Самолет авиакомпании Thai Airways совершил экстренную посадку в Домодедово из-за плохого самочувствия одного из пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что самолет выполнял рейс Лондон - Бангкок. "На борту иностранному гражданину стало плохо, он будет госпитализирован в городскую больницу Домодедово", - сказал собеседник агентства.

По информации источника ТАСС, у пассажира наблюдались острые боли в животе.

В пресс-службе аэропорта Домодедово ТАСС подтвердили факт посадки лайнера. "В 19:28 мск аэропорт Домодедово принял рейс авиакомпании Thai Airways, следовавший по маршруту Лондон - Бангкок. Самолет совершил посадку в связи ухудшением состояния одного из пассажиров. По запросу командира воздушного судна на месте стоянки рейс ожидала врачебная бригада аэропорта и медицины катастроф", - сообщили в пресс-службе Домодедово.



