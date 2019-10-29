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Эксперты считают, что права на тв-контент в интернете защитит закон о едином поставщике

21:30 29.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон об едином поставщике телевизионного контента в интернете защитит правообладателей от пиратства, задаст стандарты вещания каналов в глобальной сети. Такое мнение корр. ТАСС во вторник высказали ведущие российские медиаменеджеры.

Ранее правительство РФ поддержало законопроект о создании единого поставщика 20 телеканалов первого и второго мультиплексов в интернете.

"Создание единого оператора позволит унифицировать стандарты вещания и телеизмерений в интернет-среде, защитить сигнал от копирования, вставок рекламы и замены контента, а также отключить незаконно распространяющие ТВ- сигнал площадки", - сказала ТАСС генеральной директор Национальной медиа группы Ольга Паскина.

По ее словам, уже сейчас виден многократный рост аудитории, смотрящей каналы в интернете, в том числе в приложениях, которые не подлежали измерениям.

Паскина напомнила, что охват интернета сопоставим с охватом телевидения, при этом отсутствуют единые стандарты вещания телеканалов в интернете, отсутствует система защиты от пиратства и копирования, а интернет-площадки и операторы интерактивного ТВ незаконно используют эфирные версии, вставляя рекламу поверх рекламы вещателей.

Со своей стороны, генеральный директор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов отметил, что холдинг поддерживает инициативу создания единой платформы для онлайн-вещания телеканалов. "Данное решение позволит внедрить технические средства защиты авторских и смежных прав на ТВ-контент, тем самым защитить права вещателей от возможных нарушений со стороны распространителей", - указал он.

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