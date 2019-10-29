Россия и Турция стратегические партнеры - Лавров
22:30 29.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров охарактеризовал российско-турецкие отношения как стратегическое партнерство. Соответствующее заявление министр сделал во вторник на приеме по случаю национального дня Турции.
"Сегодня Россия и Турция - стратегические партнеры. Мы, конечно, кооперируемся по Сирии. Вскоре пройдет встреча с нашими коллегами из Ирана, потом - со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном, чтобы обсудить запуск конституционного комитета, который состоится завтра", - сказал Лавров.
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