Россия и Турция стратегические партнеры - Лавров

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров охарактеризовал российско-турецкие отношения как стратегическое партнерство. Соответствующее заявление министр сделал во вторник на приеме по случаю национального дня Турции.

"Сегодня Россия и Турция - стратегические партнеры. Мы, конечно, кооперируемся по Сирии. Вскоре пройдет встреча с нашими коллегами из Ирана, потом - со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном, чтобы обсудить запуск конституционного комитета, который состоится завтра", - сказал Лавров.



