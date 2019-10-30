Эксперты высказали свое мнение по поводу объема секретных статей бюджета РФ
07:00 30.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля расходов по секретным статьям федерального бюджета России на 2020-2022 годы составляет 17%, что на порядок выше, чем в развитых странах. Об этом говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России", подготовленном коллективом экспертов РАНХиГС и Института Гайдара.
По мнению экспертов, ситуация с прозрачностью бюджетных расходов остается неудовлетворительной. "Доля закрытых расходов в российском бюджете по-прежнему более чем на порядок превосходит аналогичные показатели государственных финансов в развитых странах. Сложившаяся практика засекречивания расходов федерального бюджета предполагает "вольное" трактование статьи 5 закона "О государственной тайне", допускающей секретность лишь для расходов бюджета "в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму", - говориться в документе.
Секретные ассигнования в 2020 г. возрастут до 3 трлн 322,8 млрд руб., что составляет 2,9% ВВП, или 17% расходов федерального бюджета России.
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