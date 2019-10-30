0
0
100
НОВОСТИ

Излишками энергии МГТС собирается заряжать электромобили

07:09 30.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МГТС (входит в группу МТС) планирует установить до 20 ноября в Москве в рамках эксперимента сеть из 10 электрозарядных станций (ЭЗС). По результатам компания примет решение о дальнейшем развитии проекта, сообщили ТАСС в пресс-службе МТС.

Как отмечают в компании, в результате модернизации сети автоматических телефонных станций, которой обладает МГТС, и перехода на более современные технологии передачи данных значительно сократился уровень энергопотребления оборудования. За счет этого компания получила возможность использовать запас энергомощностей для развития новых направлений бизнеса, в том числе сети электрозаправок. При этом в компании уверены, что сегодня развитие инфраструктуры ЭЗС уже можно рассматривать как необходимость.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:00 30.10.2019
HBO будет снимать приквел "Игры престолов", но не тот, что планировался ранее
0
36
07:45 30.10.2019
В "черном списке" спортивных болельщиков МВД РФ уже более 500 человек
0
67
07:39 30.10.2019
Температура воздуха в Москве в среду будет колебаться около нуля градусов
0
66
07:35 30.10.2019
В Конгрессе США призвали Белый дом заняться вопросом продления договора ДСНВ
0
79
07:19 30.10.2019
В Калифорнии объявлен экстремальный режим пожарной опасности
0
104
07:13 30.10.2019
Конгресс США одобрил санкции против Турции за покупку у России ЗРК С-400
0
114
07:00 30.10.2019
Эксперты высказали свое мнение по поводу объема секретных статей бюджета РФ
0
137
22:30 29.10.2019
Россия и Турция стратегические партнеры - Лавров
0
464
21:30 29.10.2019
Эксперты считают, что права на тв-контент в интернете защитит закон о едином поставщике
0
602
20:30 29.10.2019
В Домодедово совершил экстренную посадку самолет А-380, летевший в Таиланд
0
693

Возврат к списку