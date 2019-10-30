Излишками энергии МГТС собирается заряжать электромобили
07:09 30.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МГТС (входит в группу МТС) планирует установить до 20 ноября в Москве в рамках эксперимента сеть из 10 электрозарядных станций (ЭЗС). По результатам компания примет решение о дальнейшем развитии проекта, сообщили ТАСС в пресс-службе МТС.
Как отмечают в компании, в результате модернизации сети автоматических телефонных станций, которой обладает МГТС, и перехода на более современные технологии передачи данных значительно сократился уровень энергопотребления оборудования. За счет этого компания получила возможность использовать запас энергомощностей для развития новых направлений бизнеса, в том числе сети электрозаправок. При этом в компании уверены, что сегодня развитие инфраструктуры ЭЗС уже можно рассматривать как необходимость.
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