Конгресс США одобрил санкции против Турции за покупку у России ЗРК С-400

07:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник пакет санкций против Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа.



Инициатива носит название PACT Act. Данный акроним образован от Protect Against Conflict by Turkey Act ("Закон о защите от конфликта со стороны Турции"). Он обязывает президента США Дональда Трампа ввести ограничения против лиц, причастных к военной операции в Сирии, в частности против министра национальной обороны Хулуси Акара. Кроме того, отмечается в документе, вашингтонская администрация в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") обязана ввести ограничения в связи с покупкой Анкарой С-400. Автором законопроекта выступил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел.

