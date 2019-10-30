В Калифорнии объявлен экстремальный режим пожарной опасности
07:19 30.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальная метеорологическая служба США объявила экстремальный красный режим пожарной опасности для юго-востока штата Калифорния. Погодных условий, настолько содействующих природным пожарам, "не наблюдалось в новейшей истории", говорится в предупреждении, размещенном во вторник на сайте службы.
Она прогнозирует во вторник и среду сочетание ветреной погоды и низкой влажности. Скорость ветра составит в среднем 31,3 м/с и местами будет достигать 35,7 м/с. "Любое возникающее возгорание будет распространяться стремительно", - предостерегла служба.
Схожие погодные условия ожидаются на юге штата Невада и на северо-западе штата Аризона. Предупреждение остается в силе до 17:00 по времени Западного побережья США среды (03:00 мск четверга).
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