В Калифорнии объявлен экстремальный режим пожарной опасности

07:19 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная метеорологическая служба США объявила экстремальный красный режим пожарной опасности для юго-востока штата Калифорния. Погодных условий, настолько содействующих природным пожарам, "не наблюдалось в новейшей истории", говорится в предупреждении, размещенном во вторник на сайте службы.

Она прогнозирует во вторник и среду сочетание ветреной погоды и низкой влажности. Скорость ветра составит в среднем 31,3 м/с и местами будет достигать 35,7 м/с. "Любое возникающее возгорание будет распространяться стремительно", - предостерегла служба.

Схожие погодные условия ожидаются на юге штата Невада и на северо-западе штата Аризона. Предупреждение остается в силе до 17:00 по времени Западного побережья США среды (03:00 мск четверга).