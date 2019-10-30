В "черном списке" спортивных болельщиков МВД РФ уже более 500 человек

07:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России внесло более 530 человек из разных городов страны в список болельщиков, которым запрещено посещать официальные спортивные мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.

"В настоящее время в списке лиц, которым запрещено посещать места проведения официальных спортивных мероприятий в дни их проведения, находится 538 человек", - сказал собеседник агентства.