В "черном списке" спортивных болельщиков МВД РФ уже более 500 человек
07:45 30.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД России внесло более 530 человек из разных городов страны в список болельщиков, которым запрещено посещать официальные спортивные мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.
"В настоящее время в списке лиц, которым запрещено посещать места проведения официальных спортивных мероприятий в дни их проведения, находится 538 человек", - сказал собеседник агентства.
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