В Конгрессе США призвали Белый дом заняться вопросом продления договора ДСНВ

07:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел и старший демократ комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес написали письмо госсекретарю США Майклу Помпео с призывом продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в 2021 году. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении законодателей.

"Выступая на слушаниях в Конгрессе, представители администрации говорили нам, что президент [США Дональд] Трамп обратился к госдепартаменту с тем, чтобы тот стремился к заключению более широкого соглашения по контролю над вооружениями, которое включало бы в себя Китай и новые российские стратегические ядерные системы. Действительно важно, чтобы Соединенные Штаты начали стратегический диалог с Китаем и отдельно от этого решили проблему, касающуюся новых стратегических систем России. В то же время крайне маловероятно, что администрация сможет договориться о заключении нового серьезного договора по контролю над вооружениями, который бы решал эти сложные вопросы, до истечения срока действия ДСНВ в феврале 2021 года", - говорится в тексте письма. "За те 16 месяцев, которые остались до истечения срока нынешнего договора, мы призываем администрацию вместо этого приложить свою энергию для того, чтобы продлить ДСНВ, гарантируя тем самым стратегическую стабильность между Соединенными Штатами и Россией", - подчеркивают законодатели.