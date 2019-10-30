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АПЛ "Князь Владимир" впервые провела тестовую стрельбу ракетой "Булава"

08:15 30.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Головная атомная подлодка проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" на испытаниях в Белом море впервые провела стрельбу баллистической ракетой "Булава". Учебно-боевые блоки ракеты штатно достигли полигона Кура на Камчатке, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Впервые с новейшего стратегического ракетоносца "Князь Владимир" проекта "Борей-А" произведен испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава", - сказали в ведомстве. В министерстве добавили, что стрельба была выполнена субмариной в рамках ее плановых испытаний из Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Во время пуска крейсер находился в подводном положении.

По данным Минобороны, полет "Булавы" прошел штатно, "ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля".

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