АПЛ "Князь Владимир" впервые провела тестовую стрельбу ракетой "Булава"
08:15 30.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Головная атомная подлодка проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" на испытаниях в Белом море впервые провела стрельбу баллистической ракетой "Булава". Учебно-боевые блоки ракеты штатно достигли полигона Кура на Камчатке, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Впервые с новейшего стратегического ракетоносца "Князь Владимир" проекта "Борей-А" произведен испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава", - сказали в ведомстве. В министерстве добавили, что стрельба была выполнена субмариной в рамках ее плановых испытаний из Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Во время пуска крейсер находился в подводном положении.
По данным Минобороны, полет "Булавы" прошел штатно, "ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля".
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