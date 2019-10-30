Температура воздуха в Москве в среду будет колебаться около нуля градусов

07:39 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, небольшие осадки, местами гололедица и до плюс 1 градуса ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса. В ночь на четверг она может опуститься до минус 5 градусов. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 17 м/с, в связи с чем 30 октября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.