Температура воздуха в Москве в среду будет колебаться около нуля градусов
07:39 30.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода, небольшие осадки, местами гололедица и до плюс 1 градуса ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в городе температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса. В ночь на четверг она может опуститься до минус 5 градусов. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 17 м/с, в связи с чем 30 октября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.
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