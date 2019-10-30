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Информатор, который помог убить Аль-Багдади, может получить от США гигантскую премию

08:35 30.10.2019 Источник: РБК

Выяснить местонахождение главаря «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) удалось благодаря информатору из его ближайшего окружения, сообщает Washington Post со ссылкой на людей, которые знают детали спецоперации по ликвидации террориста. Речь идет об одном из активных участников ИГ, который координировал передвижения Абу Бакра аль Багдади по Сирии и даже помогал обустроить его убежище в провинции Идлиб.

По данным издания перебежчик предоставил американской разведке не только данные о том, где именно скрывается террорист. Он передал и план комнат в здании, что было очень важно при штурме. 
Информатор был настолько близок к Аль Багдади, что в момент спецоперации находился в этом же доме. Спустя два дня после убийства главаря ИГ его вывезли из страны вместе со всей семьей.

Предполагается, что теперь мужчина может рассчитывать на $25 млн, которые были обещаны за голову Аль Багдади. Однако предполагается, что действовал он не только из-за денег. Один из источников WP утверждает, что речь идет об арабе, который решил отомстить своей организации за убийство одного из родственников, - сообщает РБК.

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