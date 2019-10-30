Информатор, который помог убить Аль-Багдади, может получить от США гигантскую премию
08:35 30.10.2019 Источник: РБК
По данным издания перебежчик предоставил американской разведке не только данные о том, где именно скрывается террорист. Он передал и план комнат в здании, что было очень важно при штурме.
Информатор был настолько близок к Аль Багдади, что в момент спецоперации находился в этом же доме. Спустя два дня после убийства главаря ИГ его вывезли из страны вместе со всей семьей.
Предполагается, что теперь мужчина может рассчитывать на $25 млн, которые были обещаны за голову Аль Багдади. Однако предполагается, что действовал он не только из-за денег. Один из источников WP утверждает, что речь идет об арабе, который решил отомстить своей организации за убийство одного из родственников, - сообщает РБК.
НОВОСТИ
- 09:32 30.10.2019
- На Южные Курилы прибыла первая группа японских туристов
- 09:20 30.10.2019
- Конгрессмены США признали геноцид армян
- 09:05 30.10.2019
- На Украине подсчитали стоимость восстановления Донбасса
- 09:00 30.10.2019
- Британская Палата общин согласилась провести внеочередные выборы
- 08:15 30.10.2019
- АПЛ "Князь Владимир" впервые провела тестовую стрельбу ракетой "Булава"
- 08:00 30.10.2019
- HBO будет снимать приквел "Игры престолов", но не тот, что планировался ранее
- 07:45 30.10.2019
- В "черном списке" спортивных болельщиков МВД РФ уже более 500 человек
- 07:39 30.10.2019
- Температура воздуха в Москве в среду будет колебаться около нуля градусов
- 07:35 30.10.2019
- В Конгрессе США призвали Белый дом заняться вопросом продления договора ДСНВ
- 07:19 30.10.2019
- В Калифорнии объявлен экстремальный режим пожарной опасности
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать