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Британская Палата общин согласилась провести внеочередные выборы

09:00 30.10.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Британская Палата общин согласилась провести внеочередные выборы 12 декабря. Премьер-брекситер Борис Джонсон надеется одержать на них убедительную победу и вывести страну из тупика, но удастся ли ему это сделать, предсказать крайне трудно.

Во вторник вечером Палата общин подавляющим большинством голосов - 428 против 20 - проголосовала за внесенное правительством постановление о досрочных выборах 12 декабря.

Теперь это постановление должно пройти Палату лордов, но наблюдатели не предвидят там серьезных проблем для премьера.

Борис Джонсон рассчитывает, что на этих выборах его Консервативная партия завоюет большинство мест в Палате общин и он тем самым получит от избирателей мандат на проведение своей политики в отношении Евросоюза: патовая ситуация в парламенте будет преодолена, соглашение о выходе утверждено, и Британия формально покинет ЕС 31 января.

Однако удастся ли тори-брекситерам с Джонсоном во главе на самом деле одержать уверенную победу, предсказать никто не берется.

Сейчас по усредненным результатам опросов, рейтинг Консервативной партии выше, чем рейтинг главной оппозиционной силы, лейбористов, примерно на 10%. Но за время предвыборной кампании рейтинги могут существенно измениться.  Русская служба Би-би-си

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