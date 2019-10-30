Конгрессмены США признали геноцид армян

09:20 Источник: Газета.Ru

Палата представителей США признала геноцид армян в Османской империи. Об этом сообщается в Twitter Палаты представителей.

Отмечается, что подобные решения вносились и раньше, однако получили поддержку только сейчас.



Авторами новой резолюции стали члены палаты во главе с демократом Адамом Шиффом. Он подчеркнул важность признания того, что «особенно своевременно сегодня».



Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгель добавил, что резолюция является важной мерой в вопросе признания геноцида армян. Газета.Ru

