На Украине подсчитали стоимость восстановления Донбасса

09:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В офисе Владимира Зеленского подсчитали стоимость восстановления Донбасса. Первый заместитель главы Офиса украинского президента Сергей Трофимов заявил, что на это необходимо 372 млн евро.

Трофимов отметил, что, в частности, на восстановление транспортной инфраструктуры потребуется 231 млн евро. Кроме того, необходимо затратить средства для ремонта промышленных и жилых сооружений, которые были повреждены в результате вооружённого конфликта, передают украинские СМИ.



Он добавил, что в Донецкой области полностью разрушено или повреждено 6 тысяч 800 объектов жилого фонда. Говорит Москва

