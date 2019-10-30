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На Украине подсчитали стоимость восстановления Донбасса

09:05 30.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В офисе Владимира Зеленского подсчитали стоимость восстановления Донбасса. Первый заместитель главы Офиса украинского президента Сергей Трофимов заявил, что на это необходимо 372 млн евро.

Трофимов отметил, что, в частности, на восстановление транспортной инфраструктуры потребуется 231 млн евро. Кроме того, необходимо затратить средства для ремонта промышленных и жилых сооружений, которые были повреждены в результате вооружённого конфликта, передают украинские СМИ.

Он добавил, что в Донецкой области полностью разрушено или повреждено 6 тысяч 800 объектов жилого фонда.  Говорит Москва

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