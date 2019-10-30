0
0
0
НОВОСТИ

На Южные Курилы прибыла первая группа японских туристов

09:32 30.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Первая группа японских туристов прибыла на Южные Курилы. За два дня они посетят Кунашир и Итуруп. Японцам покажут местные достопримечательности.

Пилотный туристический проект должен был стартовать 11 октября, но был перенесен по инициативе российской стороны. Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 30.10.2019
Конгрессмены США признали геноцид армян
0
53
09:05 30.10.2019
На Украине подсчитали стоимость восстановления Донбасса
0
83
09:00 30.10.2019
Британская Палата общин согласилась провести внеочередные выборы
0
83
08:35 30.10.2019
Информатор, который помог убить Аль-Багдади, может получить от США гигантскую премию
0
119
08:15 30.10.2019
АПЛ "Князь Владимир" впервые провела тестовую стрельбу ракетой "Булава"
0
140
08:00 30.10.2019
HBO будет снимать приквел "Игры престолов", но не тот, что планировался ранее
0
158
07:45 30.10.2019
В "черном списке" спортивных болельщиков МВД РФ уже более 500 человек
0
167
07:39 30.10.2019
Температура воздуха в Москве в среду будет колебаться около нуля градусов
0
156
07:35 30.10.2019
В Конгрессе США призвали Белый дом заняться вопросом продления договора ДСНВ
0
171
07:19 30.10.2019
В Калифорнии объявлен экстремальный режим пожарной опасности
0
199

Возврат к списку