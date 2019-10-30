На Южные Курилы прибыла первая группа японских туристов
09:32 30.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Первая группа японских туристов прибыла на Южные Курилы. За два дня они посетят Кунашир и Итуруп. Японцам покажут местные достопримечательности.
Пилотный туристический проект должен был стартовать 11 октября, но был перенесен по инициативе российской стороны. Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Эхо Москвы
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