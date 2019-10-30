Комиссия озвучила версию расстрела в воинской части Забайкалья

10:00 Источник: РБК

Комиссия Минобороны, работающая в поселке Горный Забайкальского края, подтвердила «межличностный конфликт» и «психологическую несовместимость» открывшего стрельбу по сослуживцам рядового Рамиля Шамсутдинова с одним из находившихся в составе караула офицеров, но факты физического насилия в отношении рядового не подтвердились, рассказал источник РБК в комиссии и подтвердил источник, знакомый с предварительными выводами комиссии.

«Версии о неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия не нашли подтверждения. Но повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии», — заявил один из источников РБК.



Воинская часть расположена далеко от командования и военной прокуратуры, командиры редко контролировали обстановку, в частности подбор личного состава для дежурств и караулов, говорят оба источника РБК со ссылкой на предварительные результаты работы комиссии.