Комиссия озвучила версию расстрела в воинской части Забайкалья
10:00 30.10.2019 Источник: РБК
Комиссия Минобороны, работающая в поселке Горный Забайкальского края, подтвердила «межличностный конфликт» и «психологическую несовместимость» открывшего стрельбу по сослуживцам рядового Рамиля Шамсутдинова с одним из находившихся в составе караула офицеров, но факты физического насилия в отношении рядового не подтвердились, рассказал источник РБК в комиссии и подтвердил источник, знакомый с предварительными выводами комиссии.
«Версии о неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия не нашли подтверждения. Но повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии», — заявил один из источников РБК.
Воинская часть расположена далеко от командования и военной прокуратуры, командиры редко контролировали обстановку, в частности подбор личного состава для дежурств и караулов, говорят оба источника РБК со ссылкой на предварительные результаты работы комиссии.
НОВОСТИ
- 11:05 30.10.2019
- Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян
- 11:00 30.10.2019
- Диапазон частот 3,4-3,8 ГГц остается приоритетным для развития 5G в РФ - Акимов
- 10:52 30.10.2019
- Израиль закрывает посольство в России
- 10:32 30.10.2019
- В Чите застрелили медведя, пробравшегося на одну из торговых баз
- 10:20 30.10.2019
- Сегодня проходит пробный ЕГЭ по информатике на компьютере
- 10:05 30.10.2019
- Лавров прокомментировал планы США контролировать нефтяные месторождения в САР
- 09:32 30.10.2019
- На Южные Курилы прибыла первая группа японских туристов
- 09:20 30.10.2019
- Конгрессмены США признали геноцид армян
- 09:05 30.10.2019
- На Украине подсчитали стоимость восстановления Донбасса
- 09:00 30.10.2019
- Британская Палата общин согласилась провести внеочередные выборы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать