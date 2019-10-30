Лавров прокомментировал планы США контролировать нефтяные месторождения в САР

10:05 Источник: Известия

Заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений являются высокомерными. Такую оценку намерениям Вашингтона дал глава МИД РФ Сергей Лавров 29 октября.

На пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с главами МИДов Турции и Ирана по вопросу запуска сирийского конституционного комитета Лавров отметил, что США планируют защищать нефть от самой Сирии.

Министр указал, что после решения Вашингтона вывести военных из Сирии Штаты нашли повод и стали возвращаться якобы для защиты нефтяных месторождений от «Исламского государства» (ИГ, запрещена на территории РФ).



Лавров подчеркнул, что планы Вашингтона использовать нефтяные месторождения незаконны, и Москва донесет эту позицию при контактах с американской администрацией.



«Штаты и участники коалиции находятся в Сирии незаконно, вопреки позиции правительства Сирийской Арабской Республики», — цитирует его «РИА Новости».



28 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США намерены защищать нефтяные месторождения в Сирии и отвечать силой на попытки других сторон взять их под свой контроль. При этом Вашингтон намерен допустить до нефти курдов. Известия

