Сегодня проходит пробный ЕГЭ по информатике на компьютере
10:20 30.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Пробный ЕГЭ по информатике на компьютере будут сдавать сегодня в некоторых школах России. В испытании примут участие 19 тысяч учеников. Тренировочный экзамен будет проводиться по новой технологии, все работы будут оцениваться и проверяться в автоматизированном режиме.
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов говорил, что работы по переводу ЕГЭ по информатике в компьютерный формат велась в течение последних нескольких лет. Эхо Москвы
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