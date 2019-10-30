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Сегодня проходит пробный ЕГЭ по информатике на компьютере

10:20 30.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Пробный ЕГЭ по информатике на компьютере будут сдавать сегодня в некоторых школах России. В испытании примут участие 19 тысяч учеников. Тренировочный экзамен будет проводиться по новой технологии, все работы будут оцениваться и проверяться в автоматизированном режиме.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов говорил, что работы по переводу ЕГЭ по информатике в компьютерный формат велась в течение последних нескольких лет.  Эхо Москвы

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