Сегодня проходит пробный ЕГЭ по информатике на компьютере

10:20 Источник: Эхо Москвы

Пробный ЕГЭ по информатике на компьютере будут сдавать сегодня в некоторых школах России. В испытании примут участие 19 тысяч учеников. Тренировочный экзамен будет проводиться по новой технологии, все работы будут оцениваться и проверяться в автоматизированном режиме.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов говорил, что работы по переводу ЕГЭ по информатике в компьютерный формат велась в течение последних нескольких лет. Эхо Москвы

