В Чите застрелили медведя, пробравшегося на одну из торговых баз
10:32 30.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, который подобрался на территорию одной из торговых баз, расположенной примерно в 3 км от центральной площади города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
"В среду утром в полицию поступило сообщение о том, что медведь забрался на территорию одной из [торговых] баз на улице Вокзальной. На место выехали сотрудники полиции и других правоохранительных органов. В результате хищник был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов, так как представлял угрозу для жизни и здоровья граждан", - сказали в пресс-службе.
По данным регионального Минприроды, в Забайкалье обитают около 3,1 тыс. бурых медведей, и их число постоянно растет. С началом осени звери стали заходить в населенные пункты края, разорять пасеки, загрызать собак. По оценке ведомства, это происходит из-за плохого урожая грибов и ягод. Прежде всего, хищников привлекают свалки вокруг городов и сел.
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