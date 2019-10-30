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Диапазон частот 3,4-3,8 ГГц остается приоритетным для развития 5G в РФ - Акимов

11:00 30.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Использование частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц остается приоритетным для развития сети 5G в России. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Диапазон 3,4-3,8 ГГц по-прежнему остается для нас целевым. Еще раз хочу сказать, мы не видим значимых альтернатив. Да, конечно, диапазон 4,4-4,9 ГГц - это наши возможности, но он [диапазон] с точки зрения производства оборудования [не в таком приоритете], а это важно для того, чтобы российское оборудование и российские решения мы могли бы успешно экспортировать. Для этого надо работать, как называется, в общепринятых наиболее распространенных диапазонах, а 4,4-4,9 ГГц - это резервный диапазон и то только [используется] в двух странах - в Японии и Китае", - сказал он.

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