11:05 Источник: Газета.Ru

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи. Об этом он написал в своем Twitter.

По его мнению, таким решением американские власти пытаются «отомстить» Турции за проведение военной операции «Источник мира» на территории Сирии, что помешало планам США. Министр отметил, что резолюция является «позорной», а поддержавших ее назвал теми, кто использует историю в политике.



Он также подчеркнул, что данное решение является противоречивым по отношению как к американскому, так и к международному праву, так как ставит под сомнение «принципы, определенные в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года». Газета.Ru

