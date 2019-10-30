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Число погибших в результате паводков в Иркутской области увеличилось до 26 человек

11:20 30.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в результате паводков в Иркутской области увеличилось с 25 до 26 человек, сообщила в среду журналистам представитель прокуратуры региона Анна Минеева.

"Одного из числившихся пропавшими без вести нашли погибшим. Таким образом число погибших увеличилось с 25 до 26 [человек]. По данным прокуратуры, пропавшими без вести числились не шестеро, а пятеро, сейчас, после обнаружения одного погибшим, их четверо", - сказала она.

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