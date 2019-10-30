Число погибших в результате паводков в Иркутской области увеличилось до 26 человек
11:20 30.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число погибших в результате паводков в Иркутской области увеличилось с 25 до 26 человек, сообщила в среду журналистам представитель прокуратуры региона Анна Минеева.
"Одного из числившихся пропавшими без вести нашли погибшим. Таким образом число погибших увеличилось с 25 до 26 [человек]. По данным прокуратуры, пропавшими без вести числились не шестеро, а пятеро, сейчас, после обнаружения одного погибшим, их четверо", - сказала она.
НОВОСТИ
- 12:32 30.10.2019
- Подросток открыл стрельбу в московской школе - СМИ
- 12:20 30.10.2019
- В Мексике депутаты поддержали реформу, разрешающую судить президента за коррупцию
- 12:05 30.10.2019
- Американские ВВС намерены задействовать на учениях российские Mи-24
- 12:00 30.10.2019
- У Элладской церкви нет полноценной самостоятельности, считают в РПЦ
- 11:32 30.10.2019
- Бутина собирается заниматься правозащитной деятельностью
- 11:05 30.10.2019
- Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян
- 11:00 30.10.2019
- Диапазон частот 3,4-3,8 ГГц остается приоритетным для развития 5G в РФ - Акимов
- 10:52 30.10.2019
- Израиль закрывает посольство в России
- 10:32 30.10.2019
- В Чите застрелили медведя, пробравшегося на одну из торговых баз
- 10:20 30.10.2019
- Сегодня проходит пробный ЕГЭ по информатике на компьютере
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать