Бутина собирается заниматься правозащитной деятельностью

11:32 Источник: Известия

В интервью газете "Известия" вернувшаяся из американской тюрьмы Марина Бутина рассказала о своих планах на будущее.

"Сейчас мне тяжело говорить о планах, потому что самое главное для меня — увидеться с мамой, бабушкой, провести время со своей семьей в Барнауле. Мне нужно восстановиться немного, посмотреть на ситуацию со стороны, оценить всё, что со мной произошло. Полтора года моей жизни были просто вычеркнуты, поэтому требуется какое-то время на восстановление.



А на будущее я могу сказать, что вряд ли я просто буду заниматься тихой деятельностью. Правозащитная деятельность останется основным моим приоритетом. Это не та известность, которую бы я хотела в своей жизни, но получилось так, как получилось. Я считаю, что это явный знак того, что мне нужно бороться за права тех, кто сегодня находится в местах лишения свободы, к которым относятся не так как положено", сказала она.

