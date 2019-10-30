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У Элладской церкви нет полноценной самостоятельности, считают в РПЦ

12:00 30.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Элладская православная церковь (ЭПЦ) не обладает полноценными автокефалией, самостоятельностью и внешней политикой, и поэтому следует за Константинопольским патриархатом в своих решениях. Такое мнение высказал в среду на пятом пленуме Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК) в Москве председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Мы сожалеем о том, что Элладская церковь приняла такое решение, но мы понимаем, что Элладская церковь несамостоятельна. У нее нет полноценной автокефалии, полноценной самостоятельности, половина ее иерархов вообще являются иерархами Константинопольского патриархата. Своей внешней политики у нее нет, поэтому она всегда следует в фарватере Константинопольского патриарха. Но мы надеемся та то, что ни одна другая поместная церковь не последует этому печальному примеру", - сказал он журналистам.

Глава ОВЦС добавил, что данный вопрос не обсуждается ХМКК. "Не думаю, что нам [ХМКК] следует входить в обсуждение этой темы, поскольку наша тема это Евангелие, а не эти конфликты, которые существуют и которые вызваны противоправной и беззаконной деятельностью Константинопольского патриарха", - отметил он.

Ранее Синод ЭПЦ направил главе Православной церкви Украины (ПЦУ), которую Русская и Украинская православные церкви не признают канонической, митрополиту Епифанию (Думенко), поздравление в связи с решением архиерейского собора ЭПЦ о признании автокефалии.

12 октября 2019 года Архиерейский собор ЭПЦ признал право патриарха Константинопольского предоставить автокефалию ПЦУ. После этого внеочередное собрание Священного синода РПЦ постановило разорвать отношения с архиереями Элладской церкви, которые признают ПЦУ, и уполномочило Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратить упоминать в богослужении предстоятеля ЭПЦ архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II, если он вступит в молитвенное общение с представителями ПЦУ.

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