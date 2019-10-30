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НОВОСТИ

Американские ВВС намерены задействовать на учениях российские Mи-24

12:05 30.10.2019

ВВС США ищут подрядчиков, которые могли бы предоставить российские вертолёты Ми-24 для учений по противодействию воздушной поддержке противника. Об этом говорится в заявке Военно‑воздушного министерства США.

Подрядчик должен предоставить по крайней мере два российских вертолёта Ми-24, а также квалифицированный экипаж, специалистов по техобслуживанию и учебные материалы.

Кроме того, исполнителям предстоит обеспечить ориентацию летательных аппаратов, наземную подготовку, поддержку полётов и информационную поддержку, чтобы «сформировать реалистичное представление о том, какую угрозу могут представлять вертолёты для 55-й спасательной эскадрильи, дислоцированной на базе ВВС США Девис-Монтен в штате Аризона».  RT

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