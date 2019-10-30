В Мексике депутаты поддержали реформу, разрешающую судить президента за коррупцию
12:20 30.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Члены Палаты депутатов Мексики во вторник вечером поддержали реформу конституции, которая позволит отдавать действующего президента под суд за коррупцию и тяжкие преступления. В поддержку этого решения выступили 420 парламентариев, 29 проголосовали против, еще пятеро воздержались, сообщается на странице нижней палаты Конгресса в "Твиттере".
"Одобрено постановление о внесении изменений в конституцию для того, чтобы президента можно было судить за коррупцию, нарушения избирательного законодательства и преступления, перечисленные в 19-й статье конституции", - говорится в записи. Проведение этой реформы было одним из обещаний действующего президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в ходе предвыборной кампании.
Политик возглавил Мексику 1 декабря 2018 года, срок его полномочий истечет в 2024 году.
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