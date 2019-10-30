0
0
0
НОВОСТИ

Подросток открыл стрельбу в московской школе - СМИ

12:32 30.10.2019

14-летний ученик открыл стрельбу в школе в Старопетровском проезде в Москве. Инцидент произошел 29 октября, сообщает РЕН ТВ. Как сообщается, мальчик нашел оружие дома в шкафу и решил взять его с собой. В учебном заведении он похвастался пистолетом перед друзьями, а затем - решил проверить его, выстрелив в пол. Сразу после этого на место поспешили сотрудники заведения. Подростка отправили домой.

В отношении отца мальчика составлен протокол об административном правонарушении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 30.10.2019
В Мексике депутаты поддержали реформу, разрешающую судить президента за коррупцию
0
59
12:05 30.10.2019
Американские ВВС намерены задействовать на учениях российские Mи-24
0
79
12:00 30.10.2019
У Элладской церкви нет полноценной самостоятельности, считают в РПЦ
0
91
11:32 30.10.2019
Бутина собирается заниматься правозащитной деятельностью
0
132
11:20 30.10.2019
Число погибших в результате паводков в Иркутской области увеличилось до 26 человек
0
136
11:05 30.10.2019
Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян
0
174
11:00 30.10.2019
Диапазон частот 3,4-3,8 ГГц остается приоритетным для развития 5G в РФ - Акимов
0
166
10:52 30.10.2019
Израиль закрывает посольство в России
0
338
10:32 30.10.2019
В Чите застрелили медведя, пробравшегося на одну из торговых баз
0
166
10:20 30.10.2019
Сегодня проходит пробный ЕГЭ по информатике на компьютере
0
176

Возврат к списку