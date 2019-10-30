Подросток открыл стрельбу в московской школе - СМИ

12:32

14-летний ученик открыл стрельбу в школе в Старопетровском проезде в Москве. Инцидент произошел 29 октября, сообщает РЕН ТВ. Как сообщается, мальчик нашел оружие дома в шкафу и решил взять его с собой. В учебном заведении он похвастался пистолетом перед друзьями, а затем - решил проверить его, выстрелив в пол. Сразу после этого на место поспешили сотрудники заведения. Подростка отправили домой.

В отношении отца мальчика составлен протокол об административном правонарушении.

