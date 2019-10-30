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И. о. премьера пообещал, что Каталония не выйдет из состава Испании

13:00 30.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каталония никогда не выйдет из состава Испании. Об этом заявил в среду исполняющий обязанности председателя правительства страны Педро Санчес в интервью телеканалу "Антена 3".

"Проблема в Каталонии заключается не в независимости, которой никогда не случится, - сказал и. о. премьера. - В Каталонии есть проблема сосуществования". "Мы являемся свидетелями провала движения за независимость с политической точки зрения", - добавил Санчес. Он также заверил, что готов вести диалог с региональными властями "в рамках демократической законности".

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