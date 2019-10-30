Деятельность подпольных казино, доход от которых превышает 1 млрд руб., пресекли в Крыму

13:05 Источник: Интерфакс

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Крыму сеть нелегальных игорных заведений, доход от деятельности которых превысил 1 млрд рублей, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Закрыты 15 игровых залов, завуалированных (работающих под вывесками букмекерских контор) под букмекерские конторы", - сказала Волк в среду.



Установлено, что в нескольких городах полуострова осуществлялась незаконная деятельность по организации и проведению азартных игр. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводились одновременно в Симферополе, Евпатории, Ялте, Алуште, Белогорске, Саки, Красноперекопске, в поселке Черноморское.



По словам представителя министерства, в игровых залах, жилых и офисных помещениях обнаружено свыше 340 единиц оборудования, среди которого - компьютеры со специальным программным обеспечением, а также игровые терминалы. "Кроме того, изъяты свыше 3 миллионов рублей и документация, имеющая доказательственное значение для уголовного дела. По предварительной информации, незаконный доход превысил 1 миллиард рублей", - сообщила Волк.

