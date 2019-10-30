Комиссия по студделам оценит действия студенток МГУ, собиравших поручительства в поддержку Мифтахова

13:20 Источник: Эхо Москвы

Комиссия по студенческим делам должна дать оценку действиям студенток журфака МГУ, которые собирали поручительства в поддержку аспиранта Азата Мифтахова. Ранее их вынудили взять академический отпуск.

Как рассказала«Эху Москвы» одна из студенток Марина Ким, администрация факультета требует от них быть аполитичными.



Представители МГУ ситуацию пока не комментировали. Напомню, что в середине месяца в МГУ задержали четырех человек, пытавшихся задать ректору Виктору Садовничему вопросы о преследовании Мифтахова. Аспиранта МГУ арестовали зимой по делу о поджоге офиса «Единой России».

