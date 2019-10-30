СК РФ возбудил дело о геноциде по факту убийства в 1942 г. воспитанников Ейского детдома

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде по факту массового убийства немецкими военнослужащими в 1942 году воспитанников Ейского детского дома. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ ("Геноцид")", - сообщила Петренко.

