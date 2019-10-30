Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили - Песков
13:32 30.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), но не поедет на саммит АТЭС в Чили в середине ноября.
"Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилиа, он отправится туда в трехдневную поездку", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что этот визит планируется на следующую неделю. По словам представителя Кремля, "на саммите АТЭС в Чили Россия будет представлена на другом, но тоже высоком уровне".
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