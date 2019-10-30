0
0
1
НОВОСТИ

Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили - Песков

13:32 30.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), но не поедет на саммит АТЭС в Чили в середине ноября.

"Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилиа, он отправится туда в трехдневную поездку", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что этот визит планируется на следующую неделю. По словам представителя Кремля, "на саммите АТЭС в Чили Россия будет представлена на другом, но тоже высоком уровне".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 30.10.2019
СК РФ возбудил дело о геноциде по факту убийства в 1942 г. воспитанников Ейского детдома
0
25
13:20 30.10.2019
Комиссия по студделам оценит действия студенток МГУ, собиравших поручительства в поддержку Мифтахова
0
103
13:05 30.10.2019
Деятельность подпольных казино, доход от которых превышает 1 млрд руб., пресекли в Крыму
0
121
13:00 30.10.2019
И. о. премьера пообещал, что Каталония не выйдет из состава Испании
0
123
12:32 30.10.2019
Подросток открыл стрельбу в московской школе - СМИ
0
192
12:20 30.10.2019
В Мексике депутаты поддержали реформу, разрешающую судить президента за коррупцию
0
178
12:05 30.10.2019
Американские ВВС намерены задействовать на учениях российские Mи-24
0
204
12:00 30.10.2019
У Элладской церкви нет полноценной самостоятельности, считают в РПЦ
0
188
11:32 30.10.2019
Бутина собирается заниматься правозащитной деятельностью
0
215
11:20 30.10.2019
Число погибших в результате паводков в Иркутской области увеличилось до 26 человек
0
219

Возврат к списку