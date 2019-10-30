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Верховный суд отказал следственным органам в доступе к декларациям об амнистии капитала

14:12 30.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Верховный суд отказал ФСБ в доступе к декларациям об амнистии капитала. Инстанция признала, что следователи и другие государственные органы не имеют права получать эти документы даже на основании судебного решения.

Президиум Верховного суда установил, что информация в декларациях — это налоговая тайна, доступ может быть только у налоговых органов. К уголовным делам такие документы могут приобщаться только по запросу самого декларанта.

Дискуссия по этому вопросу возникла из-за дела предпринимателя Валерия Израйлита. Его обвиняют в хищениях и выводе денег за границу при строительстве нефтебазы в порту Усть-Луга. Во время следствия ФСБ изъяла и приобщила к делу в качестве доказательства декларацию, поданную в налоговые органы по закону об амнистии капиталов.  Говорит Москва

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