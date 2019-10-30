Россияне назвали размер достойной пенсии - опрос
14:32 30.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Граждане России назвали достойной пенсию в 40 тысяч рублей. При этом запросы у мужчин оказались выше, чем у женщин. Это показал опрос, проведённый порталом Superjob.
Мужчины полагают, что на пенсии нужно получать 42 тысячи рублей в месяц, по мнению женщин — 37,5 тысячи рублей.
Сейчас пенсионерам в России в среднем платят 15 тысяч 400 рублей. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 12:05 30.10.2019
- Американские ВВС намерены задействовать на учениях российские Mи-24
- 10:00 30.10.2019
- Комиссия озвучила версию расстрела в воинской части Забайкалья
- 08:15 30.10.2019
- АПЛ "Князь Владимир" впервые провела тестовую стрельбу ракетой "Булава"
- 07:35 30.10.2019
- В Конгрессе США призвали Белый дом заняться вопросом продления договора ДСНВ
- 07:13 30.10.2019
- Конгресс США одобрил санкции против Турции за покупку у России ЗРК С-400
- 17:40 29.10.2019
- В Минобороны РФ опровергли обстрел российской военной полиции в Сирии
- 15:32 29.10.2019
- Президент Литвы ответил на слова Лукашенко по поводу размещения танков США у границы
- 21:20 28.10.2019
- Операция по ликвидации лидера ИГ прошла в 6,4 км от границы с Турцией - Пентагон
- 13:05 28.10.2019
- Армения на четверть увеличит расходы на оборону
- 17:30 27.10.2019
- У Минобороны России точных данных о смерти Аль-Багдади нет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать