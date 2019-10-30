Россияне назвали размер достойной пенсии - опрос

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Граждане России назвали достойной пенсию в 40 тысяч рублей. При этом запросы у мужчин оказались выше, чем у женщин. Это показал опрос, проведённый порталом Superjob.

Мужчины полагают, что на пенсии нужно получать 42 тысячи рублей в месяц, по мнению женщин — 37,5 тысячи рублей.



Сейчас пенсионерам в России в среднем платят 15 тысяч 400 рублей. Говорит Москва

