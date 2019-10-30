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Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине

15:00 30.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине из-за нарушения прав венгерского национального меньшинства в этой стране. Об этом заявил в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По словам министра, которого цитирует агентство МТИ, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику. Будапешт не готов жертвовать судьбами 150 тыс. этнических венгров на Украине из-за геополитических интересов, добавил он.

Глава МИД указал, что венгерская сторона направляла предложения, которые должна была выполнить Украина для соответствия стандартам НАТО, но эти предложения были отвергнуты. "У нас не было другого выбора как наложить вето на заявление", - подчеркнул министр.

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