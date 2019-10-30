СМИ рассказали об издевательствах над военнослужащим, расстрелявшим сослуживцев

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ: расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье окунали головой в унитаз. Рамиля Шамсутдинова заставляли драить туалет.

Старший лейтенант сказал, что уборка проведена плохо и опустил его головой в унитаз. По информации комитета солдатских матерей Забайкалья, Шамсутдинов дал сдачи, тогда офицер поручил другим проводить воспитательную работу. В конце концов, рядовой сорвался, пишет издание Daily Storm.



Ранее отец солдата не исключил, что причиной произошедшего стала дедовщина.



Инцидент в войсковой части в Забайкальском крае произошёл в минувшую пятницу. Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, двое были ранены. Рядовой арестован. Говорит Москва

