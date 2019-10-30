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СМИ рассказали об издевательствах над военнослужащим, расстрелявшим сослуживцев

15:12 30.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ: расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье окунали головой в унитаз. Рамиля Шамсутдинова заставляли драить туалет.

Старший лейтенант сказал, что уборка проведена плохо и опустил его головой в унитаз. По информации комитета солдатских матерей Забайкалья, Шамсутдинов дал сдачи, тогда офицер поручил другим проводить воспитательную работу. В конце концов, рядовой сорвался, пишет издание Daily Storm.

Ранее отец солдата не исключил, что причиной произошедшего стала дедовщина.

Инцидент в войсковой части в Забайкальском крае произошёл в минувшую пятницу. Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, двое были ранены. Рядовой арестован.  Говорит Москва

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