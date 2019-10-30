У Роскосмоса есть планы на места в "Союзах", на которые претендует НАСА - источник

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос запланировал использование мест на пилотируемых кораблях "Союз", которые могут потребоваться НАСА. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее глава НАСА Джим Брайденстайн, выступая на конференции по астронавтике в Вашингтоне, заявил, что американскому космическому агентству, скорее всего, потребуется 1-2 места на российских кораблях "Союз" для запуска аcтронавтов на МКС.



"У российской стороны есть собственные планы, их нужно будет коррелировать, изыскивать резервы", - отметил источник.



По словам собеседника агентства, изготовление новых пилотируемых кораблей - это длительный процесс, который занимает более двух лет. "Это тоже необходимо учитывать при переговорах с американской стороной", - пояснил источник.

