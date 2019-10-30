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Дания выдала разрешение на прокладку "Северного потока - 2"

16:00 30.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе ведомства.

"Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку части газопровода "Северный поток - 2" на континентальном шельфе Дании к юго- востоку от Борнхольма в Балтийском море", - говорится в заявлении. По оценке агентства, этот маршрут является наиболее безопасным и соответствует экологическим нормам.

"Северный поток - 2" практически построен, его ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на постройку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

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