Инициативу белгородского губернатора отменить домашние задания для школьников поддержали в Совфеде
16:12 30.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Совфеде поддержали инициативу белгородского губернатора отменить домашние задания для школьников.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс рассказал радиостанции «Говорит Москва», что многие школы и учителя «перебарщивают с заданиями».
«Евгений Степанович, я считаю, недалёк от истины, я в чём-то с ним согласен. Может быть, не совсем (отменить - прим. ГМ), но ограничить надо какое-то время, ну, часа полтора там. Кроме школы, у ребёнка же ещё есть занятия, спортивные секции. А то иногда просто времени ни на что не остаётся».
Кресс также уточнил, что о законодательной инициативе говорить пока рано.
«Прежде чем законодательно закрепить, надо пообсуждать этот вопрос. Но я считаю, что многие родители, у которых дети учатся в школе, с Евгением Степановичем Савченко солидарны».
Накануне губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что домашние задания в школах стоит отменить. По его словам, это «плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя». Говорит Москва
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