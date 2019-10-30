Инициативу белгородского губернатора отменить домашние задания для школьников поддержали в Совфеде

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Совфеде поддержали инициативу белгородского губернатора отменить домашние задания для школьников.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс рассказал радиостанции «Говорит Москва», что многие школы и учителя «перебарщивают с заданиями».

«Евгений Степанович, я считаю, недалёк от истины, я в чём-то с ним согласен. Может быть, не совсем (отменить - прим. ГМ), но ограничить надо какое-то время, ну, часа полтора там. Кроме школы, у ребёнка же ещё есть занятия, спортивные секции. А то иногда просто времени ни на что не остаётся».



Кресс также уточнил, что о законодательной инициативе говорить пока рано.



«Прежде чем законодательно закрепить, надо пообсуждать этот вопрос. Но я считаю, что многие родители, у которых дети учатся в школе, с Евгением Степановичем Савченко солидарны».



Накануне губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что домашние задания в школах стоит отменить. По его словам, это «плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя». Говорит Москва

