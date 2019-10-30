Драгоценности Людмилы Зыкиной продадут с аукциона

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Драгоценности Людмилы Зыкиной уйдут с молотка. Аукцион состоится в декабре. На торги выставят, в том числе, любимые серьги певицы с бриллиантами и сапфирами. Стартовая цена — 1 млн рублей.

Такая же цена назначена за колье, созданное бакинскими мастерами и, как гласит семейная легенда, преподнесённое Зыкиной Гейдаром Алиевым.



Как сообщили «Интерфаксу» в аукционном доме «Двенадцатый стул», часть денег, вырученных во время торгов, направят на увековечивание памяти народной артистки. Говорит Москва

