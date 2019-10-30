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НОВОСТИ

Росстат сообщил о нулевой недельной инфляции

17:00 30.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России в период с 22 по 28 октября 2019 года вернулась на нулевой уровень после роста на 0,1% неделей ранее, свидетельствуют данные Росстата.

С начала года потребительские цены выросли на 2,4%. В годовом выражении на 28 октября инфляция составила 3,7%.

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