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Глава СПЧ призвал открыть все архивы по жертвам политрепрессий

17:12 30.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев призвал открыть все архивы по жертвам политических репрессий. Он также полагает, что можно оценить и то, как в учебниках истории подается эта тема. Во время акции у Стены скорби Фадеев отметил, что «подростки должны знать самые трагические страницы жизни страны, однако не надо страданий по этому поводу».

Напомним, сегодня отмечается день памяти жертв политических репрессий.  Эхо Москвы

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