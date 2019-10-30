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Турция может начать операцию в Сирии, если курдские силы не покинут зону в 30 км - Эрдоган

17:32 30.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что его страна может самостоятельно начать операцию в Сирии, если курдские вооруженные формирования не отойдут на 30 км от сирийско-турецкой границы. Об этом сообщило Анатолийское агентство.

"Мы оставляем за собой право возобновить военную операцию в Сирии, если террористы приблизятся на расстояние в 30 км к границам Турции или продолжат атаки из любого другого района Сирии", - сказал турецкий лидер.

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